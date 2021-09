Petrecerea nu s-a incheiat, ci a inceput din nou cu Brando! Amintiri vivide cu sticle de bere goale, covoare pe care au curs pahare și discuții greu inteligibile – acestea sunt doar o parte din imaginile pe care le vei retrai odata ce vei da play noii piese lansate de catre Brando. Iar cand dragostea este și ea invitata la aceasta petrecere care pare sa nu se mai termine, totul se incadreaza intr-o atmosfera apasatoare, pe care doar vocea lui Brando o mai poate tempera. Cu o producție dark și flashback-uri din seri demult incheiate, piesa Party’s Over nu vine doar cu vibe-ul acela de afterparty, ci și cu intreagul proces de a ne readuce aminte ce s-a intamplat.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

