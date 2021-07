Petrecerea cu furci, topoare, săbii și cazmale ar fi fost regizată pentru un videoclip. Organizatorii și participanții, amendați Polițiștii au deslușit motivul pentru care zeci de persoane au participat la o petrecere cu furci, topoare, sabii și cazmale, care a avut loc in Capitala. Totul ar fi fost regizat pentru un videoclip. Chiar și așa participanții s-au ales cu amenzi de 16.000 de lei. “Cu privire la imaginile aparute in spațiul public, imagini […] The post Petrecerea cu furci, topoare, sabii și cazmale ar fi fost regizata pentru un videoclip. Organizatorii și participanții, amendați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

