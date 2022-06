Petrecerea Crypto s-a terminat. Analiză Wall Street Journal Industria criptomonedelor a fost construita pe fanfaronada, entuziasm si optimism. Toate trei sunt in criza in aceste zile, pe masura ce pierderile si concedierile din sectorul criptomonedelor se inmultesc, arata o analiza a ziarului financiar The Wall Street Journal. In contextul in care bursele scad constant si inflatia afecteaza economia globala, criptomonedele au fost printre primele active vandute. De cand bitcoin a atins un maxim istoric in noiembrie anul trecut, aproximativ 2.000 de miliarde de dolari din valoarea criptomonedelor – mai mult de doua treimi din toate criptomonedele care existau… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin s-a prabușit la 17.749 dolari sambata dupa amiaza, iar Ether la 897 dolari. Cele mai populare doua criptomonede din lume au scazut cu peste 35% in ultima saptamana, pe masura ce investitorii abandoneaza activele riscante in contextul cresterii dobanzilor. De la inceputul anului si pana in prezent,…

- Industria criptomonedelor a fost construita pe fanfaronada, entuziasm și optimism. Toate trei sunt in criza in aceste zile, pe masura ce pierderile și concedierile din sectorul criptomonedelor se inmulțesc, arata o analiza a ziarului financiar The Wall Street Journal. In contextul in care bursele scad…

- Bitcoin a scazut miercuri la un nou minim de 18 luni, tragand in jos si alte monede mai mici si aprofundand criza pietei declansata in aceasta saptamana de furnizorul de servicii financiare in monede virtuale Celsius, care a blocat retragerile clientilor, transmite Reuters. Cea mai valoroasa criptomoneda…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a scazut cu pana la 7,8%, pana la 20.079,72 dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins din decembrie 2020. Bitcoin a pierdut aproximativ 33% din valoarea sa fata de dolarul american, incepand de vineri, coborand cu peste 50% de la inceputul anului. Moneda a…

- Cea mai mare criptomoneda in functie de capitalizarea de pieta a scazut cu 4,8%, pana la 29.827,50 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. In sesiunea anterioara, bitcoin a avansat mai mult de 4%, fiind tranzactionata peste 31.000 de dolari pe untate. Ether a scazut cu 4%, la 1.784,43 dolari pe unitate.…

- Cei care urmaresc domeniul criptomonedelor au remarcat probabil picajul tot mai precipitat al acestora din ultima saptamana. Intr-o singura zi, 11 mai 2022 piata cripto a pierdut 200 de miliarde de dolari. Factorii sunt multipli si ii aflati mai jos. Intai avem pretul lui Bitcoin, care a scazut sub…

- Valoarea Bitcoin a coborat sub 34.000 de dolari si a ajuns la jumatate fata de valoarea record atinsa in noiembrie anul trecut, informeaza BBC , care citeaza bursa de criptomonede Coinbase. Scaderea valorii celei mai importante criptomonede vine in contextul in care piețele bursiere din intreaga lume…

- Piața criptomonedelor a avut o alta saptamana fluctuanta, Ethereum scazand sub 3.000 de dolari, iar Bitcoin atingand un minim pe mai multe luni de 37.700 de dolari. Acțiunile au suferit, de asemenea, o vanzare brusca, in mare parte din cauza ingrijorarii investitorilor cu privire la o potențiala…