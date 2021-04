Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul KPMG a constatat deasemenea ca aproape 7 din 10 irlandezi fac mai multe cumparaturi online decat inainte de Covid. Aproape jumatate dintre irlandezi vor reduce cheltuielile cu imbracamintea sau petrecerea timpului liber daca veniturile lor scad ca urmare a pandemiei, arata un nou sondaj.Cu…

- Ediția de primavara a expoziției internaționale MOLDAGROTECH planificata pentru perioada 17 - 20 martie 2021 este anulata. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului.

- „Familia mea mi-a spus ca nu ar trebui sa spun NU unei astfel de oferte, intrucat baiatul care dorea sa se casatoreasca cu mine provine dintr-o familie bogata”, a declarat pentru BBC Abeba, in varsta de 14 ani. Regulile privind ieșitul din casa se inaspresc. Guvernul pregatește noi restricții…

- Coreea de Sud si Statele Unite isi vor desfasura manevrele militare anuale saptamana care urmeaza, dar la scara redusa din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat duminica o sursa oficiala sud-coreeana, citata de AFP. Acest al noualea exercitiu, care incepe luni, ar putea provoca furia Coreei de Nord,…

- Sistemul de sanatate din Paraguay este in pragul colapsului la un an dupa debutul pandemiei de coronavirus, potrivit relatarilor din media, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. In spitalele de stat din tara, toate paturile de la unitatile de terapie intensiva sunt utilizate de pacientii cu COVID-19,…

- Peste o jumatate de milion de persoane au murit din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit datelor raportate luni de universitatea americana Johns Hopkins, scrie agerpres.ro.In detaliu, 500.

- Ancheta OMS in China cu privire la originile pandemiei de coronavirus trebuie sa fie ''profunda si clara'', a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP. ''Este imperativ sa ajungem la baza lucrurilor in aparitia pandemiei in China'',…

- Orice persoana care ajunge cu avionul in Statele Unite va fi obligata, de acum inainte, sa intre in carantina. Anunțul a fost facut ieri de presedintele american, Joe Biden. Prezentand planul sau de lupta impotriva COVID-19, noul lider de la Casa Alba a anuntat, de asemenea, ca pasagerii vor trebui…