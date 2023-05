Stiri pe aceeasi tema

- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri (Flight Festival, VEST FEST și Magnetic Festival) s-au reunit pentru a marca nașterea unui „oraș” in afara Timișoarei, in perioada 16 – 18 iunie, la Aerodromul Cioca, de langa Timișoara, unde va fi un weekend plin de…

- Pompierii din Arad și Timișoara cauta patru persoane cazute in Mureș dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat. Din primele informații se pare ca se aflau zece persoane in barca printre care și copii.

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat ca in acest weekend au loc lucrari de reparații, așternere covor asfaltic, respectiv aplicare marcaje rutiere pe drumuri naționale din județele Timiș, Arad și Hunedoara. Astfel, in județul Timiș se fac reparații pe DN 6 in zona Sannicolau…

- Radu Panfil, un tanar din Arad, a fost lovit de o veste groaznica in apropierea aniversarii de 20 de ani. El a fost operat de urgența la Timișoara dupa ce a aflat ca are o tumoare cerebrala. Acum, mama sa, ramasa vaduva de cateva luni, se lupta sa stranga bani pentru baiatul ei, care are […] Articolul…

- Au mai ramas doar doua zile pana cand, la Timișoara, se va deschide Amazonia, primul complex aquapark cu centru de wellness și relaxare din vestul țarii. Investițiile se ridica la 100 de milioane de lei

- Cu ocazia galei Dynamite Fighting Show 18 – Lupta Finala, de duminica, in sala ”Constantin Jude”, luptatorul Daniel Corbeanu va intra pentru ultima data in ring. In main event triplul campion mondial Bogdan Stoica il va intalni pe germanul Vladimir Tok. Corbeanu a activat 20 de ani in sporturile de…

- DIICOT Timișoara a declanșat, in aceasta dimineața, o mega-operațiune care vizeaza rețelele de trafic de migranți din vestul țarii – in paralel polițiștii de la BCCO și Poliția de Frontiera insoțiți de jandarmi au descins in o suta de locații din județele Timiș, Arad, Caraș Severin, București și Olt.…

- Circulația este ingreunata in toata țara de zapada și lapovița. In vestul țarii, DRDP Timișoara a anunțat ca utilajele pentru deszapezire au ieșit pe drumuri in cursul nopții și s-a acționat cu 51 de autoutilaje cu lama și raspanditor. Circa 230 tone de material antiderapant ar fi fost folosit in cursul…