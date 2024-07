Petrecere pentru un urs panda care a împlinit 1 an A fost sarbatoare mare la o gradina zoologica din China. Un urs panda a avut parte de o minunata petrecere, in stil tradițional, la implinirea virstei de 1 an. A fost ca la prima aniversare a unui copil, care trebuie sa aleaga obiecte de pe o tava. Ursul a optat pentru un mic „ghiozdan” din bambus, deși avea la dispoziție și o minge de baschet, o rațușca sau o mașinuța de jucarie. In Chin Citeste articolul mai departe pe noi.md…

