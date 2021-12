Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri au fost amendati dupa ce au postat pe internet un clip in care sunt urcati pe portbagajul unei autospeciale a Politiei judetene Prahova. Fapta a fost comisa, sambata seara, pe cand agenții echipajului interveneau la un caz dintr-o zona greu accesibila. Dupa ce clipul a aparut pe o retea…

- Doi adolescenti de 15 si 16 ani din comuna Tamboesti au fost condusi la audieri dupa ce s-au urcat pe autospeciala politiei, s-au filmat si au postat imaginile pe retelele de socializare, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. “Luni seara, in jurul orei 22,00, politistii din cadrul…

- Aseara, in jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala au identificat doi minori, de 15, respectiv 16 ani, care se urcasera pe o autospeciala de poliție. Gestul lor a fost filmat și postat pe o rețea de socializare. Deși polițiștii nu se aflau in apropiere in acel moment, iar tinerii…

- Politistii si jandarmii constanteni au desfasurat mai multe actiuni pentru mentinerea unui climat optim de ordine, dar si pentru verificarea masurilor impuse in contextul limitarii raspandirii virusului SARS CoV 2.Astfel, au fost aplicate zeci de amenzi in valoare totala de peste 14.000 lei si au fost…

- La data de 21 noiembrie a.c., in jurul orei 23:20, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe o strada din Piatra Neamț.Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca, in timp ce un tanar, in…

- In noaptea de 14 spre 15 noiembrie, in jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-un apartament de pe b-dul Nicolae Balcescu din Pitești, are loc o petrecere privata. La fața locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj de jandarmi,…

- Potrivit primelor informatii, unul dintre ei fusese dat disparut in data de 4 noiembrie. Este vorba despre doi tineri in varsta de 21 si 27 de ani.Potrivit politistilor, tanarul in varsta de 21 de ani fusese dat disparut in data de 4 noiembrie. ''In cursul zilei de azi, politistii din cadrul Politiei…