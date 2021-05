Petrecere oprită de jandarmi la Bradu In cursul zile de ieri, jandarmii argeșeni au fost sesizați cu privire la faptul ca in comuna Bradu se desfașoara o petrecere privata(botez). Ajunși la fața locului aceștia au constatat ca in curtea unui localnic se afla mai multe persoane care participa la eveniment. Petrecerea a fost oprita, iar organizatorul și participanții au fost sancționați […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

