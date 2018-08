Petrecere mare la Valea lui Liman

Stiri pe aceeasi tema

- O sarbatoare draga banatenilor, „Nedeia romanilor de pretutindeni”, a ajuns in acest an la a 46-a editie, si va avea loc la Valea lui Liman in 11 si 12 august, in organizarea primariei din localitatea Tomesti. In 11 august, de la ora 19:00, va urca pe scena din vecinatatea complexului turistic formatia…

- Nicolae Oprea este incepand de astazi vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Astfel, echipa de conducere din CJT a fost reintregita, dupa plecarea Roxanei Iliescu. UNPR s-a ințeles cu cei de la PSD și ALDE, și astfel au format o noua majoritate in CJT. Nicolae Oprea a fost ales in aceasta funcție…

- La Timișoara se construiește o noua maternitate, in apropiarea Spitalului Județean, iar lucrarile ar putea incepe anul viitor! Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. Valoarea proiectului se ridica la 12 milioane de euro, iar banii vor veni de la Uniunea Europeana…

- Consiliul Județean Timiș a demarat construirea, in zona localitații Alioș, a unei platforme destinate verificarii tonajului autovehiculelor. Una dintre investițiile Consiliului Județean Timiș, care in prezent este in derulare, vizeaza construirea unui spațiu de servicii și control pentru verificarea…

- Roxana Iliescu și-a anunțat in aceasta seara din nou demisia. De data aceasta Roxana Iliescu spune ca a și inregistrat documentul in cadrul Consiliului Județean, iar acum urmeaza procedurile legale. Acesta va ramane totuși in funcție pana la urmatorul plen, cand aleșii județeni vor lua act de demisia…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș a semnat astazi noul contract de salubrizare pentru Zona 4 – Faget, cu societatea de salubrizare Brai – Cata SRL. Evenimentul s-a desfașurat in Sala de Consiliu a Primariei din Faget, in prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, Traian…