Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar social-democrat din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, a afirmat ca l-a invitat pe Sorin Grindeanu sa revina in PSD din prima zi cand a devenit presedintele organizatiei PSD Timis, precizand ca fostul premier va aprecia care va fi "momentul potrivit" pentru o revenire.…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, spune ca ”este un gest de igiena nationala” demiterea Guvernului Orban, care, desi nu are bani pentru majorarea pensiilor si a alocatiilor, are fonduri pentru alegeri anticipate si alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Citește și: Start la alianțe…

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu participa, duminica, la Conferinta de alegeri a PSD Timis, organizatie pe care a si condus-o inainte de a fi exclus din partid. Dupa ce a fost ales presedinte al organizatiei judetene, Alfred Simonis i-a dat un formular de adeziune.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune despre Mihai Tudose, care a revenit în PSD dupa ce a trecut pe la formațiunea lui Victor Ponta, ca nu a facut niciun rau partidului și ca a fost un foarte bun prim-ministru. "Eu nu consider ca oamenii care au plecat în Pro-România…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a invocat luni o decizie a Curtii Constitutionale si a sustinut ca Guvernul are numai atributia de a elabora si de a prezenta Parlamentului proiectul legii bugetului de stat, forul legislativ fiind unica autoritate care dezbate si aproba acest act normativ."As…

- Proiectul aprobat miercuri in Camera Deputatilor preve ca alocatiei de stat pentru copii sa fie majorata de la 300 lei la 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap. In cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani, alocatia ar urma…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la TVR 1, ca a discutat cu fostul premier Sorin Grindeanu, demis de partid prin moțiunea de cenzura și ulterior exclus din PSD, și ca acesta ar vrea sa revina in politica.„Este o vorba, cand iti intra politica in sange e greu…

- Liderul deputaților PSD Alfred Simonis i-a cerut liberalului Robert Sighiartau garanția ca prețul carburantului in benzinarii o sa scada dupa adoptarea legii. De asemenea, deputatul USR Claudiu Nasui a criticat faptul ca din banii colectați din supraacciza nu s-au construit autostrazi."Pentru…