Petrecere întreruptă de polițiști la miezul nopții, la Șercăița La dat de 8 noiembrie a.c., in jurul orei 00,20, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila, au fost sesizați cu privire la faptul ca in incinta unui complex comercial situat in localitatea Șercaița, județul Brașov, se desfașoara un eveniment privat. Echipa operativa costituita s-a deplasat la fața locului și a identificat doua grupuri de persoane care participau la un eveniment privat, respectiv o aniversare, ce se desfașura in doua incaperi separate ale localului, incalcandu-se astfel prevederile H.G. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta, prin care interzisa organizarea de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 01-31 octombrie 2020 au fost depuse la ghiseul de primiri cereri din cadrul S.P.C.P. Brasov un numar de 1019 cereri de eliberare a pasapoartelor, din care: 910 solicitari pentru pasapoarte simple electronice; 109 solicitari pentru pasapoarte simple temporare. In aceeași perioada, au fost…

- La data de 02 noiembrie 2020, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila au depistat un barbat, in varsta de 67 ani, care a condus un autoturism pe raza localitații Șercaia din județul Brașov, in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. Cu ocazia cercetarilor efectuate in cauza,…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și ,,punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat”. In fapt, la data de 17 septembrie…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “violența in familie”. In fapt, la data de 10 septembrie 2020, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie din localitatea Recea, județul Brașov, cu privire la…

- Pe parcursul lunii august, inspectorii de munca au efectuat un numar de 317 controale in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Numarul cazurilor de coronavirus continua sa ramana ridicat in Romania, insa oamenii nu țin cont de reguli ori de distanțare sociala. Iar un exemplu in acest caz este o petrecere cu 170 de persoane, ce a fost oprita de polițiști, in miezul nopții.