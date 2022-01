Petrecere întreruptă de polițiști în Complexul Studențesc din Timișoara In noaptea de 29 spre 30 ianuarie, agenții Secției 2 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca in incinta unui local de pe strada Socrates este in desfașurare un eveniment privat, la care participa mai multe persoane. Polițiștii au mers in Complexul Studențesc, unde au verificat localul. Oamenii legii i-au amendat […] Articolul Petrecere intrerupta de polițiști in Complexul Studențesc din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

