Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere la care au participat mii de persoane a fost organizata in Wuhan, orasul unde a aparut noul coronavirus. Evenimentul a starnit luni valva pe retelele de socializare, scrie Agerpres.

- Mii de chinezi din Wuhan au infruntat teama de COVID-19, orasul unde a aparut noul coronavirus, cu prilejul unei mega-petreceri tehno intr-un parc acvatic, care a starnit luni valva pe retelele de socializare, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Imagini halucinante au fost surprinse la priveghiul interlopului Emi Pian, care a fost ucis marți noapte, in urma unui scandal izbucnit de la un joc de barbut. In imaginile aparute pe internet, zeci de persoane stau una langa alta fara ca vreuna dintre ele sa poarte maști de protecție ori sa respecte…

- FC Viitorul Constanta a publicat joi, 30 iulie, pe site-ul oficial, un comunicat de presa prin intermediul caruia a anuntat sanctionarea jucatorului Cosmin Matei, care a fost surprins intr-o locație, alaturi de mai multe persoane, fara sa poarte masca de protecție.„In urma imaginilor publicate de site-ul…

- Neincrederea in experții care promoveaza ideea de masca, discuțiile in contradictoriu pe aceasta tema inca de la inceputul crizei declanșate de coronavirus, neincrederea in autoritați, dar și lipsa de disciplina și de autocontrol. Toate insumate duc la atitudinea celor care refuza sa poarte masca de…

- Cercetatorii au descoperit ca persoanele care poseda asa-numitele trasaturi din „Triada Intunecata” – narcisismul, psihopatia si machiavellianismul – sunt mai putin dispuse sa respecte restrictiile sau sa ia masuri preventive, scrie Newsweek. Doua studii recente au analizat relatia dintre trasaturile…

- Inmormantare cu sute de persoane și lautari in Constanța, unde oamenii s-au ingramadit, au blocat circulația și au ignorat masurile de prevenție, potrivit ziarului local Atac de Constanța.Este vorba de inmormantarea unui bulibașa din oraș la care s-au adunat sute de oameni. Pe imaginile surprinse de…

- Un ordin comun emis de ministrul Sanatații și ministrul Afacerilor Interne, care va intra in vigoare de la publicarea in Monitorul Oficial, instituie obligativitatea purtarii maștilor de protecție. Documentul stabilește și regulile de utilizarea a acestor mijloace de protecție, dar și pentru ce categorii…