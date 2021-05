Petrecere în stradă în Spania! Oamenii sărbătoresc ridicarea restricțiilor de noapte Spaniolii au ieșit noaptea trecuta pe strada, au cantat și au dansat, fericiți ca s-au ridicat restricțiile de circulație pe timpul nopții, scrie Reuters. Au numarat secundele la miezul nopții, dupa ce 17 regiuni spaniole au scapat de interdicția ieșirii din casa dupa ora 22.00. Sarbatoarea a semanat cu o noapte de Revelion, cu sute de tineri adunați in piața Puerta del Sol in Madrid, aplaudand și țipand de bucurie cand ceasul a batut miezul nopții. Practic, ieri a fost ultima zi in care oamenii nu aveau voie sa iasa din case dupa ora 10 seara. Pentru sarbatoarea spontana, oamenii au uitat de… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolii inveseliți au dansat pe strazi, au scandat „libertate” și au petrecut peste noapte pe plaje, dupa ce masura de stingere a fost ridicata in cea mai mare parte a țarii. In scene asemanatoare cu petrecerile de Revelion, sute de tineri s-au adunat, spre exemplu, in piața Puerta del Sol…

- Spaniolii au ieșit noaptea trecuta pe strada, au cantat și au dansat, fericiți ca s-au ridicat restricțiile de circulație pe timpul nopții, scrie Reuters . Au numarat secundele la miezul nopții, dupa ce 17 regiuni spaniole au scapat de interdicția ieșirii din casa dupa ora 22.00. Sarbatoarea a semanat…

- Spania a ieșit oficial din starea de alerta duminica, 9 mai, dupa mai bine de jumatate de an. Masura guvernului spaniol pune punct unor restrictii anti-Covid-19, in special in ceea ce privește libera circulație. Totuși, unele comunitati autonome, precum Valencia, Baleares, Canarias, Tara Bascilor si…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca in noaptea de Inviere numai lacasurile de cult vor fi deschise si are incredere ca oamenii vor sarbatori Pastele cu respectarea regulilor in vigoare, mentionand ca au fost luate toate masurile. "In primul rand, stiti foarte bine ca in acea noapte nu este…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca in noaptea de Inviere numai lacasurile de cult vor fi deschise si are incredere ca oamenii vor sarbatori Pastele cu respectarea regulilor in vigoare, mentionand ca au fost luate toate masurile. ‘In primul rand, stiti foarte bine ca in acea noapte nu este…

- Bucuresti-restricțiile ar putea fi in vigoare si in urmatoarele 2 saptamani Foto: Arhiva/ MApN Restrictiile în Bucuresti ar putea fi în vigoare si în urmatoarele 2 saptamâni, daca rata de incidenta ramâne ridicata. Restrictiile în Bucuresti vor…

- Spania ar putea deveni una dintre primele țari din lume care testeaza saptamana de lucru de patru zile, dupa ce guvernul de la Madrid a fost de acord sa lanseze un proiect pilot pentru companiile interesate de aceasta idee, informeaza The Guardian. La inceputul anului 2021, partidul spaniol de stanga…

- Noi confruntari violente au avut loc pentru a treia noapte la rând între poliția spaniola și demonstranții care protesteaza fața de încarcerarea rapperului Pablo Hasél, relateaza The Guardian.Zeci de persoane au fost arestate de marți noaptea când proteste violente…