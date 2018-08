Stiri pe aceeasi tema

- “Eu, personal, ca si cativa dintre colegii mei din conducerea PSD il cunoastem pe Eduard Hellvig de cand era secretarul general al PNL si era aliat cu noi in USL, intr-o mare constructie politica. Eu stiu foarte bine ca Edi Hellvig a fost victima tocmai a acestor protocoale. (...) Este foarte important…

- Directorul SRI a spus ca institutia isi poate indeplini atributiile conform legii si fara aceste protocoale. Hellvig a subliniat ca personal nu are ce sa-si reproseze. Declaratia integrala a sefului SRI ”De peste un an si jumatate, in spatiul public se discuta despre protocoalele incheiate…

- Parchetul General a publicat un protocol incheiat in anul 2016 cu SRI, valabil si azi, ce prevede conditiile concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor. Documentul este semnat de procurorul Augustin Lazar si de directorul SRI, Eduard Hellvig.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca tacerea serviciilor secrete și a președinlui Klaus Iohannis pe tema tentativei de asasinat acuzata de liderul PSD, Liviu Dragnea, inseamna ca „fie toți știau și nu au intervenit", fie nu știau și e „la fel de grav”.„Foarte…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, așteapta evaluarea procurorului general Augustin Lazar avand in vedere ca nu doar o data a spus ca acesta ar trebui revocat. ''Eu cred ca va face aceasta evaluare. Tudorel Toader are tot sprijinul coaliției PSD-ALDE sa aplice legea și sa…

- ANCOM a incheiat un protocol de colaborare cu SRI in anul 2013, care este in prezent funcțional, au precizat reprezentații instituției, la solicitarea MEDIAFAX, pe langa acesta mai fiind incheiate un acord și o convenție cu serviciul secret.ANCOM, instituție condusa in prezent de fostul premier…

- STIRIPESURSE.RO a publicat informații conform carora președintele PSD, Liviu Dragnea, a semnat, in 2014, un protocol intre SRI și Ministerul Dezvoltarii. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea nu poate fi banuit de pactizare cu statul paralel pentru ca, la…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat ca PSD-ALDE are candidat la prezidențiale și ca acesta va caștiga alegerile in fața actualului președinte Klaus Iohannis, adaugand ca anunțul va fi facut de coaliție la momentul potrivit."Vom face anunț impreuna, la un moment…