Petrecere în pandemie. Zeci de amenzi aplicate de polițiști într-un local din centrul vechi Aproape 40 de persoane au fost sanctionate de politisti, sambata seara, la o petrecere privata organizata in incinta unui club din centrul vechi. Societatea comerciala a fost sanctionata contraventional, cu suma de 5.000 de lei. Fiecare participant la petrecere a fost amendat cu suma de 500 lei. “In data de 27 noiembrie, in jurul orei 23.00, prin apel […] The post Petrecere in pandemie. Zeci de amenzi aplicate de polițiști intr-un local din centrul vechi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

