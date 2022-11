Stiri pe aceeasi tema

- Confirmarea oficiala a venit dupa mai bine de o saptamana de numarare a voturilor, cand datele electorale au stabilit ca republicanii au caștigat cele 218 locuri de care aveau nevoie pentru a controla Camera Reprezentanților in urmatorii doi ani, relateaza Reuters . Victoria le ofera republicanilor…

- Sprijinul Americii pentru Ucraina va fi infailibil si neclintit, indiferent de rezultatul alegerilor legislative de marti, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmite AFP. Presedintele american Joe Biden „este hotarat sa lucreze cu ambele partide”, democrat si republican,…

- Liderul de la Casa Alba a facut referire la problemele democrației americane, in ciuda faptului ca, inaintea alegerilor legislative din 8 noiembrie, cetațenii sunt in mod special preocupați de economie și inflație, scriu New York Times și Associated Press. Președintele Joe Biden i-a condamnat pe predecesorul…

- Dosarul companiei precizeaza ca toti membrii anteriori ai consiliului de administratie al Twitter, inclusiv directorul executiv recent demis Parag Agrawal si presedintele Bret Taylor, nu mai sunt directori ”in conformitate cu termenii acordului de fuziune”. Musk, conform dosarului, a devenit ”unicul…

- ”Ei spun ca, daca inving, probabil ca nu vor continua sa finanteze Ucraina”, a acuzat seful statului american joi, intr-o vizita in Pennsylvania, un stat-cheie in aceste alegeri de la jumatate de mandat. ”Acesti oameni nu inteleg. Nu este vorba doar despre Ucraina, Este vorba despre Europa de Est. Despre…

- In ciuda acestei decizii a OPEC+, Biden a spus ca nu regreta calatoria sa in Arabia Saudita, efectuata in vara, despre care a spus ca a fost concentrata pe Orientul Mijlociu. OPEC+ a convenit miercuri sa reduca productia de petrol, restrangand oferta pe o piata deja limitata si crescand posibilitatea…

- China și-a schimbat intr-o oarecare masura poziția de la inceputul razboiului și iși dorește pacea in Ucraina. ”China sprijina toate eforturile care duc spre o solutie pasnica la criza din Ucraina”, a declarat in cursul zilei de sambata la Adunarea Generala a ONU ministrul de externe al Chinei, Wang…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca este „sigur” ca se va intalni cu președintele Chinei, Xi Jinping, daca liderul chinez va participa la reuniunea G20, potrivit Reuters. Președintele american Joe Biden a declarat marți ca este „sigur” ca il va vedea pe Xi Jinping daca omologul sau chinez va…