- Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" ii invita pe copii, de 1 Iunie, la o petrecere in curte, intrarea pentru ei fiind gratuita in expozitia permanenta.Intre orele 10.00 si 17.

- Manageri de muzee, muzeografi, dar și programele inovative dezvoltate pentru a susține experiențele educative și de patrimoniu cultural au fost premiate la Gala Premiilor dedicata muzeografilor. Evenimentul a fost organizat in ajun de Ziua Internaționala a Muzeelor, marcata anul acesta in data de 18…

- Pe 15 mai sarbatorim Ziua Internaționala a Familiei, un prilej bun de a privi indeaproape modul in care prezența și gradul de implicare al parinților, mai exact al tatalui, se reflecta in dezvoltarea armonioasa a copiilor. In ceea ce privește dezvoltarea emoționala a copilului, prezența și implicarea…

- O parte reprezentantiva dintre muzeele din Romania nu participa la ediția jubiliara a Nopții Muzeelor, ca forma de protest fața de „disproporțiile salariale majore, incorecte și nejustificate” aparute intre muzeografi, cercetatori, restauratori și ale posturi de profil din Ministerul Educației. Pe lista…

- Muzeul „Grigore Antipa” din București a anunțat marți, 14 mai, ca nu va participa nici el sambata, 18 mai, la Noaptea Muzeelor, in semn de protest fata de salariile mici din sectorul muzeal și ca solidaritate cu ceilalti colegi din țara.„Sistemul de salarizare actual reprezinta o amenintare extrem de…

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” a anunțat ca nu va participa la editia din acest an a proiectului Noaptea Muzeelor, deoarece se solidarizeaza cu ceilalti colegi din muzeele din tara, protestand fata de salariile extrem de mici din sectorul muzeal. „Sistemul de salarizare actual…

- Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” gazduiește joi, 16 mai, de la 18.30, vernisajul expoziției temporare de fotografie „emoții romanești”, un proiect realizat in parteneriat cu artistul Rareș Beșliu.