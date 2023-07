Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe impuscaturi in timpul unei petreceri in Baltimore (Maryland, SUA) s-au soldat duminica noaptea cu doi morti si 28 de raniti, dintre care trei sunt in stare critica, a declarat seful interimar al politiei locale, Richard Worley, citat de agentia EFE.

- Poliția din orașul american Baltimore a confirmat duminica ca doua persoane au murit in urma unui „incident armat” petrecut in cursul nopții de sambata spre duminica, intr-un bloc de apartamente din oraș. Alte trei se afla in stare critica, potrivit Reute

- Doi adolescenți in varsta de 15 ani au fost agresați de un grup de alți 4-5 tineri, intr-un tramvai din Craiova, județul Dolj. Poliția face cercetari. Unul dintre adolescenții agresați este fiul unui deputat AUR, informeaza Antena3 CNN.Scandalul intre mai mulți tineri care se aflau intr-un tramvai…

- Poliția a declarat ca incendiul de la un hostel, din Noua Zeelanda, care a ucis cel puțin șase persoane marți (16 mai) nu a fost aprins in mod deliberat, deși sunt necesare investigații suplimentare inainte ca oficialii sa poata comenta despre cauza incendiului. Poliția lucra pe ipoteza ca mai puțin…

- Șase persoane au fost impușcate la o petrecere, in noaptea de sambata spre duminica, 7 mai, la ora 3.30, intr-un complex rezidențial din Chico, langa campusul California State University, informeaza Washington Post. O adolescenta de 17 ani a murit la spital, alți cinci tineri au fost raniți. Tragatorul…

- Doi tineri au spart sambata noapte un restaurant din Craiova. Au luat preparate din carne, bauturi alcoolice, bauturi racoritoare și dulciuri, cu care intenționau, probabil, sa faca un chef de 1 Mai. Cei doi tineri din Bailești, de 22, respectiv 28 de ani, nu au ajuns insa sa se bucure de „prada“. Ei…

- Presedintele din Peru Dina Boluarte a decretat miercuri stare de urgenta la frontiere si a ordonat desfasurarea armatei pentru a consolida punctele de control si a bloca migranții care vin dinspre Chile, noteaza AFP. Sute de migranti care au locuit in Chile, in principal din Haiti si Venezuela, potrivit…