Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Vasile Geambazi, nepotul preferat al lui Gigi Becali care a devenit tata pentru a treia oara in vara acestui an. Daca in urma cu doua luni se naștea cel de-al treilea copil al nepotului preferat al lui patronului de la FCSB, iata ca acum a venit momentul și pentru evenimentul special de botez al micuțului baiețel. Vasile Geambazi a radiat de fericire la importantul eveniment din viața lui.