- CAUZE… Politistul de frontiera de la Berezeni care a ales sa-si puna capat zilelor intr-un mod atat de brutal a facut acest gest de teama. Apropiatii povestesc ca, dupa ce a iesit din spitalul de la Barlad, unde a stat internat cu Covid-19, a intrat intr-o depresie puternica. Depresia ar fi fost declansata…

- Preasfințitul Parinte Ignatie a povestit astazi, in cadrul ședinței de investire a primarului Vasile Paval și a consilierilor locali, cum a depașit perioada in care a fost confirmat cu COVID-19 și a stat internat in spital din Barlad: „ii mulțumesc domnului prefect pentru susținerea de care m-am bucurat…

- CONTROALE…La sfarsitul saptamanii trecute, prin implicarea unui numar de 11 inspectori de munca, I.T.M Vaslui a desfasurat o ampla actiune de control la angajatorii care desfasoara activitati comerciale si de alimentatie publica in principalele centre comerciale din Vaslui si Barlad. Au fost efectuate…

- SOCANT… Acuzatii grave la adresa cadrelor medicale din Barlad. Rudele lui Andrei Bogdan, tanarului de 33 de ani, rapus de coronavirus, rup tacerea si spun ca acesta a murit cu zile. Sora si fratii decedatului arata cu degetul spre medicii din sectia Anestezie Terapie Intensiva, care ar fi bagat pacientul…

- Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui se confrunta cu o situație fara precedent dupa ce mai mulți polițiști au fost confirmați cu Covid-19. Surse din cadrul IPJ Vaslui ne-au declarat ca aceștia au continuat sa vina la serviciu, deși acasa aveau rude infectate cu coronavirus. In acest moment, ambii…

- RELAXARE CU BUCLUC… Spitalul Orasenesc Murgeni, unde exista o sectie de psihiatrie cu peste 106 pacienti si circa 75 de salariati, a devenit un focar Covid-19. Deocamdata, persoanele depistate pozitiv la testul PCR sunt asimptomatice, doar 12 pacienti ajungand cu forme medii si grave la spitalul din…

- DE-ALE VOTULUI .. Ineditul acestui scrutin la Barlad a fost reprezentat de faptul ca s-a desfasurat in contextul epidemiei cu noul coronavirus, cu restrictii si reguli sanitare foarte riguroase. Provocarea zilei de 27 septembrie a fost … urna mobila solicitata de 32 de pacienti cu Covid-19 din spitalul…

- PROBLEME… Hușana Huși și-a testat jucatorii inaintea meciului cu CSM Vaslui, din primul tur al Cupei Romaniei, iar in urma rezultatelor 5 jucatori sunt pozitivi. Toți jucatorii sunt asimptomatici și au fost transportați la Spitalul din Barlad, iar dupa 48 de ore vor putea reveni la domiciliu. Direcția…