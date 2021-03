Petrecere de majorat întreruptă de Poliție în județul Alba O petrecere de majorat la care participau 22 de persoane a fost intrerupta vineri seara de politistii din Sebes, care au fost sesizati despre eveniment printr-un apel la 112, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. „In urma unei sesizari, prin 112, politistii din Sebes, impreuna cu politistii locali, au intervenit la o societate economica, din Sebes, unde era in desfasurare o petrecere privata, fara a fi respectate normele de protectie sanitara. La fata locului, politistii au identificat 22 de persoane, iar atat organizatorul evenimentului, cat si 5 participanti au fost amendati,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere de majorat la care participau 22 de persoane a fost intrerupta vineri seara de politistii din Sebes, care au fost sesizati despre eveniment printr-un apel la 112, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. "In urma unei sesizari, prin 112, politistii din Sebes, impreuna cu…

- O petrecere de majorat la care participau 22 de persoane a fost intrerupta vineri seara de politistii din Sebes, care au fost sesizati despre eveniment printr-un apel la 112, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. "In urma unei sesizari, prin 112, politistii din Sebes, impreuna…

- Polițiștii din Sebeș au intrerupt, vineri seara, o petrecere de majorat care se desfașura la un local din oraș. Au amendat administratorul localului și mai mulți participanți. Potrivit IPJ Alba, in urma unei sesizari, prin 112, polițiștii din Sebeș, impreuna cu polițiștii locali au intervenit la o societate…

- Politistii tulceni au sanctionat, sambata, 23 de persoane cu amenzi totale de 65.000 de lei, din cauza ca sarbatoreau o logodna intr-un imobil din orasul Babadag, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Ioana Nanu. Evenimentul a fost sistat, iar organizatorii, un…

- Politistii bihoreni au intrerupt o petrecere de botez la care participau, duminica, 27 de persoane intr-un restaurant din comuna Auseu, in cadrul actiunilor desfasurate in ultimele 24 de ore pentru prevenirea raspandirii si limitarea infectarii cu noul coronavirus in judet, a informat luni IPJ Bihor.…

- Polițiștii din Bistrița au pus capat unei petreceri de Sfantul Valentin la care au participat in jur de 100 de persoane, organizata sambata seara intr-un local din municipiu, iar patronul a fost amendat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres . „Politistii au…

- Politistii din municipiul Reghin au intrerupt o petrecere privata de majorat organizata intr-un restaurant si au aplicat sanctiuni in valoare de 48.000 de lei, pentru nerespectarea HG nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, a anuntat, duminica, Inspectoratul…

- Politistii municipiului Timișoara și un echipaj din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara, au intervenit in scopul restabilirii legalitații pe strada bulevardul Liviu Rebreanu, unde, intr-un complex de agrement avea loc o un eveniment privat la care au participat un grup de 18 persoane, scrie…