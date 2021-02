Petrecere de majorat, cu 20 de persoane, oprită de polițiști la Sălciua Ieri, 6 februarie 2021, in jurul orei 22,45, polițiștii din Baia de Arieș, impreuna cu jandarmii au intervenit la o locație din comuna Salciua unde urma sa fie organizat un majorat, cu participarea a 20 de persoane. Organizatorul evenimentului, un barbat de 40 de ani, tatal tanarului care urma sa fie sarbatorit, a fost avertizat, iar evenimentul nu a mai avut loc. Recomandam tuturor cetațenilor sa aiba un comportament responsabil, sa pastreze distanțarea fizica, sa poarte masca și sa nu se expuna la riscuri. Acțiunile de control vor continua. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit de 0 ori The… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

