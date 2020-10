Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul unui restaurant din Satul de Vacanta din Constanta, dar si organizatorul petrecerii de logodna care se desfasura, sambata seara, in respectivul local, au fost amendati cu cate 3.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale anticoronavirus, a informat Inspectoratul de Politie…

- Polițiștii Secției Rurala Șimian s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, pe raza localitații se afla in derulare un eveniment privat cu participarea mai multor persoane.Polițiștii au sancționat contravențional organizatorul evenimentul, cu amenda in valoare de 5.000 de lei pentru nerespectarea…

- Polițiștii din Capitala au dat intr-o singura zi 790 de sancțiuni pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea și combaterea COVID-19. Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a dublat numarul polițiștilor care verifica modul de purtare a maștii de protecție.

- In ultimele 24 de ore, aproape 200 de efective de poliție și poliție locala au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, restaurante, terase dar si in mijloacele de transport in comun, pentru prevenirea și limitarea infectarii…

- Sapte unitati de alimentatie publica de pe litoral, incluzand cluburi de noapte si o terasa-restaurant, au fost sanctionate contraventional de politisti pentru nerespectarea regulilor de distantare fizica cu amenzi insumand 61.000 de lei, informeaza un comunicat de presa transmis duminica de Inspectoratul…

- Aproximativ 150 de politisti, jandarmi, pompieri si reprezentanti ai institutiilor de control au aplicat amenzi de peste 124.000 de lei in urma unor actiuni desfasurate, duminica noaptea, pe litoral pentru verificarea aplicarii normelor legale si masurilor de protectie sanitara privind prevenirea…