- Annette, noua producție regizata de Leos Carax, desemnat Cel mai bun regizor la ediția din acest an a Festivalului de la Cannes, va rula pe marele ecran la Casa de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca.

- Cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care dorește atat recureparea cat și continuarea tradițiilor populare, va avea loc duminica, 27 iunie, la Muzeul Satului Banațean, incepand cu ora 17,00. Ediția din acest an va…

- Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis, Ibrahim Maalouf „Quelques Melodies”, Nubya Garcia și Ashley Henry sunt printre artiștii ce vor urca scena JazzTM 2021 pentru a cuceri publicul din Timișoara.

- Toți soliștii vocali dornici sa faca performanța in lumea artistica a muzicii populare sunt așteptați sa se inscrie la cea de-a treia ediție a Festivalului – Concurs “Gelu Stan”, care va avea loc la Timișoara, in data de 17 iunie 2021. Se pot inscrie la preselecție tinerii interpreți…

- Cinefilii timișoreni se vor putea bucura in curand de festivalul lor preferat de film, „Ceau, Cinema!”. Ediția din acest se deschide cu filmul „Mia iși rateaza razbunarea” (2020), in regia lui Bogdan Theodor Olteanu, prima proiecție fizica din Romania.

- Festivalul "Ceau,Cinema!" de la Timisoara, care se va desfasura in perioada 15- 18 iulie, va dedica editia din acest an filmului romanesc, pelicula "Mia isi rateaza razbunarea" (2020), in regia lui Bogdan Theodor Olteanu, urmand sa deschida evenimentul cinematografic, in prima sa proiectie din tara.Capul…

