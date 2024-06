Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei zile, in București, cu colaborarea Primariei Sectorului 4, cu participarea celot de la Totul Verde, se va derula primul festival internațional de Dans Grecesc.In seara de vineri, 24 mai, accesul este gratuit pentru toata lumea, este seara de deschidere a festivalului, cu spectacol de dansuri…

- Zilele aceastea a vut loc un eveniment important in familia celor doua vedete, fiul lui Ștefan Banica și al Laviniei Pirva a implinit 5 ani. Lavinia Pirva, ca o mamica fericita a publicat și imagini rare cu Alexandru, din care a reieșit și ce invitați surpriza a avut la petrecere. Eveniment emoționant,…

- FCSB a primit titlul de campioana in urma cu o noapte, iar fotbaliștii și fanii lor au fost in culmea fericirii! Acest moment nu a putut trece fara o petrecere pe masura, pe ritmuri de manele! Luis Gabriel și alți artiști au facut un show incendiar!

- Paștele a fost, dintotdeauna, și un prilej de petrecere pentru romani. De-a lungul timpului, modul de sarbatorire a variat, in funcție de vremuri și de imprejurari. Despre cum se intamplau lucrurile in anii 1880, in Capitala, ne povestește Constantin Bacalbașa, in lucrarea sa ”Bucureștii de altadata”.…

- Zilele trecute, Cristian Țantareanu a implinit varsta de 80 de ani și a dat o petrecere pe cinste. Afaceristul a avut invitați de seama la sala lui de evenimente din Paradisul Verde, inaugurata la sfarșitul lui 2023. Deși are o varsta inaintata, Cristian Țantareanu se ține inca bine. Cum arata afaceristul?…

- Un barbat, de 53 de ani, a fost omorat de iubitul nepoatei sale, dupa o petrecere organizata in casa victimei din localitatea Sancel, judetul Alba. Cei doi barbați, unul de 29, iar celalalt de 53 de ani, au inceput sa se certe dupa ce au baut o noapte intreaga impreuna. Tanarul si-a injunghiat mortal…

- Sorana Cirstea a implinit azi 34 de ani. Și a fost felicitata de Luana Rednic, fiica lui Mircea Rednic. Dar și de Alexandru Țiriac, fiul lui Ion Țiriac. Jucatoarea de tenis și-a aniversat azi ziua de naștere. Și a primit felicitari pe Instagram de la doi dintre apropiații ei. FOTO. Sorana Cirstea a…