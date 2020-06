Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani din Alba a fost reținut dupa ce ar fi violat o fetița de 12 ani. Tanarul era la o petrecere și a invitat-o pe copila, sora gazdei, la o plimbare in gradina casei. Polițiștii din Cugir l-au reținut pe tanarul de 19 ani duminica, in localitatea Vinerea. Acesta e banuit […] Articolul…

- Cincizeci de tineri și-au petrecut noaptea trecuta in fața sediului IPJ Buzau, pazind lista solicitanților de cazier judiciar. Nu este pentru prima data cand buzoienii se inghesuie la poarta IPJ pentru a prinde un loc pe lista. La Buzau, obținerea certificatului de cazier judiciar sau a adeverinței…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Poliției municipiului Piatra Neamț cauta o minora de 16 ani, care a parasit voluntar domiciliul și nu a mai revenit. “La data de 14 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați de catre o femeie de 38…

- O adolescenta, de 17 ani, din comuna gorjeana Albeni, este cautata de poliție, dupa ce a disparut de acasa și nu a mai revenit. Politisti din cadrul Secției 6 Rurala Targu Carbunești au fost sesizati joi prin apelul 112 de un barbat, de 41 de ani, din comuna Albeni, ca in urma cu o zi, fiica sa, Clipici…

- In cursul zilei de astazi, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia s au sesizat din oficiu in urma postarii unui filmulet pe o retea de socializare.In urma vizionarii imaginilor, politistii au stabilit identitatea celor 3 persoane implicate, iar in urma verificarilor s a stabilit faptul…

- In plina pandemie, peste 60 de craioveni audat o petrecere de pomina, distracția nu a durat prea mult pentru ca s-autrezit cu polițiștii la ușa. Petrecareții s-au ales cu amenzi de pana la131.000 de lei.Deși prevederile ordonanțelor militare sunt clare și interzic adunarile cu mai multe persoane, 60…