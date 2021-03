Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei oras Pogoanele, in timpul actiunilor de verificare, au constatat ca la o societate comerciala de pe raza de competența era in desfasurare un eveniment privat. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca este vorba despre o petrecere aniversara, la care participau…

- Mascații au oprit in noaptea de sambata spre duminica, o petrecere care se desfașura in comuna dambovițeana Potlogi, fara respectarea normelor sanitare in contextul epidemiei COVID-19 The post Potlogi:Petrecere de botez cu 31 de invitați,oprita de mascați first appeared on Partener TV .

- O petrecere care a avut loc intr-un restaurant din comuna dambovițeana Matasaru, a fost oprita in cursul noptii de vineri spre sambata de politistii din Gaești The post Petrecere oprita de politistii din Gaești first appeared on Partener TV .

- Polițiști din cadrul Secției 6 Craiova s-au sesizat, azi noapte, ca intr-o locuința din municipiu este organizata o petrecere. La fața locului s-au deplasat polițiștii secției, fiind directionate totodata mai multe echipaje din cadrul Secțiilor 1-5 Poliție Craiova precum și polițiști din cadrul SAS…

- Politistii si jandarmii au oprit, in noaptea de sambata spre duminica, o petrecere de botez care avea loc intr-un local din comuna vasluiana Muntenii de Jos, participantii la eveniment fiind amendati in total cu 28.000 de lei. ‘Politistii si jandarmii au sistat derularea unui eveniment privat, organizat…

- Politistii au intervenit, sambata seara, la un restaurant din centrul vechi al municipiului Constanta, unde era organizata o petrecere cu incalcarea masurilor pentru prevenirea raspandirii COVID-19, agentul economic fiind amendat cu 2.000 de lei. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rutala Maracineni in cadrul activitatilor de verificare a respectarii normelor sanitare in mai multe locatii de pe raza de compententa, au constatat faptul ca in incinta a doi operatori economici (restaurante), erau in desfasurare doua evenimente private (botez…

- Politistii braileni au intrerupt o petrecere de botez, la care participau 11 persoane. Tatal copilului, un tanar de 25 de ani, a fost sanctionat contraventional, iar participantii au fost trimisi acasa.