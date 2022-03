Ședința conducerii PNL de la Vila Lac s-a incheiat dupa aproximativ doua ore de discuții, in care prim-vicepreședinții partidului i-au cerut lui Florin Cițu demisia din funcția de președinte al partidului. Cițu a ramas apoi in sediu și și-a organizat petrecerea de ziua lui. El implinește, pe 1 aprilie, 50 de ani. Sursa Zilei a […] The post Petrecere de adio? Ședința PNL de la Vila Lac s-a incheiat cu un chef. Florin Cițu nu și-a dat demisia, dar aniverseaza 50 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .