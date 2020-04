Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii nu au respectat Ordonantele Militare si chiar luau in ras atat Jandarmeria Romana cat si Politia. Petrecaretii au mers si in cimitir si le-au dat sa bea raposatilor, le-au pus muzica si au plecat spre casa, cu muzica data „in blana”, prin sat. Totul a fost Live pe Facebook, dar nu s-au speriat…

- Zeci de sateni din comuna Munteni, judetul Galati, au fost amendati chiar inainte de Inviere, pentru ca nu au respectat reglementarile privind restrictionarea circulatiei in timpul epidemiei de COVID-19. Oamenii s-au adunat pe strazi și au dat foc unor cauciucuri. Incidentul s-a produs in comuna galateana…

- O paranghelie de proporții a fost „sparta” de mascați, in comuna Munteni din Galați. In noaptea de Inviere, mai mulți localnici s-au adunat pe o strada din localitate, cu muzica, manele și galagie in jurul unui foc in care ardeau mai multe cauciucuri. Polițiștii au intervenit dupa ce au vazut mai multe…

- Nevoiți sa stea acasa din cauza restricțiilor pentru coronavirus, mulți romani au ieșit sambata noapte la geamurile caselor cu lumina Invierii, au cantat „Hristos a Inviat” și li s-a raspuns. Cei care locuiesc langa biserici au stat la geam sa urmareasca slujba de Inviere. Trinitas TV, televiziunea…

- 20 de persoane dintr-o comuna din judetul Galati au fost sanctionate de politisti in noaptea de Inviere, pentru ca au aprins un foc de tabara pe o ulita, incaland astfel restrictiile de circulatie. Oamenii legii s-au autosesizat, dupa ce petrecaretii au facut online pe Facebook. Ajunsi la fata locului,…

- Un incident s-a produs intr-o comuna galațeana, in noaptea de sambata spre duminica, numeroase echipaje de polițiști și jandarmi fiind mobilizate la fața locului, dupa ce mai mulți localnici au dat foc unor cauciucuri si au facut scandal, nerespectand prevederile ordonantelor militare, transmite Mediafax.…

- Mai multi localnici din comuna Munteni, județul Galați, au ieșit in strada in noaptea de Inviere, unde au incendiat mai multe cauciuri și au petrecut in jurul focului. Oamenii legii s-au sesizat dupa ce imagini de la fața locului au fost transmise live pe Facebook. In total, 20 de persoane au fost amendate,…

- Mii de bucureșteni, privilegiați sa locuiasca langa biserici, au putut sta la geam sa urmareasca slujba de Inviere. Au strigat in intunericul serii de primavara „Hristos a inviat” și li s-a raspuns. Au cantat impreuna și cand au mers la culcare și-au lasat candelele la geam, sa palpaie in intuneric,…