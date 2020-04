Petrecere cu manele la maxim la cimitirul din Vizurești, de Înviere. „Ce coronavirus bă, să danseze și morții” O petrecere cu manele date la maximum aavut la cimitirul din Vizurești, Dambovița, in noaptea de Paște.In ciuda ordonanțelor militare, zeci de localnici au ieșit instrada, co o boxa portabila din care rasuna muzica, și cu multabautura.Le lipseau insa maștile și orice teama fața de forțele de ordine, dupa cum se vede in imaginile difuzate pe Facebook, potrivit MDITV.„Nu va fie frica de poliție, dejandarmi de armata, ieșiți in strada. Daca vine Miliția, cepoate sa ne faca, ne da o amenda și asta e” spunea unul dintrepetrecareți, care anima atmosfera la microfon.„Ce coronavirus ba, sa danseze și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

