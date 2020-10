Petrecere cu lăutari, oprită de poliție O petrecere cu lautari a fost oprita, dupa intervenția poliției, administratorul locației și organizatorul alegandu-se cu amenzi. Cu doar cateva zile inainte, in același județ, oamenii legii au oprit o nunta cu 150 de persoane. Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Blejoi au intrerupt, vineri seara, organizarea unui eveniment privat la care participau 16 persoane si o formatie muzicala, administratorul si organizatorul fiind sanctionati contraventional cu 2.000 de lei, informeaza IPJ Prahova, citat de Agerpres. De asemenea, au fost aplicate prevederile legale privind protectia si distantarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere la care participau 16 persoane și era invitata și o formație muzicala a fost intrerupta, vineri seara, de polițiștii din Blejoi, județul Pahova, care au amendat administratorul și organizatorul pentru ca nu au respectat legislația specifica in pandemie.Polițiștii din cadrul Secției…

- O nunta la care participau aproximativ 150 de persoane a fost intrerupta, duminica seara, de politisti, acestia aplicand amenzi de 8.000 de lei pentru nerespectarea legii privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP)…

- O nunta la care participau aproximativ 150 de persoane a fost intrerupta, duminica seara, de politisti din Prahova. Oamenii legii au aplicat amenzi de 8.000 de lei pentru nerespectarea legii privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, transmite Agerpres. Politisti din cadrul Sectiei de Politie…

- O nunta la care participau aproximativ 150 de persoane a fost intrerupta, duminica seara, de politisti, acestia aplicand amenzi de 8.000 de lei pentru nerespectarea legii privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP)…

- O petrecere cu aproximativ 170 de persoane organizata intr-un salon de evenimente din Capitala a fost oprita, in noaptea de joi spre vineri, de polițiști. Polițiștii din Capitala au fost sesizați, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.00, ca dintr-un salon de evenimente se aude muzica și galagie.…

- O petrecere cu aproximativ 170 de persoane organizata intr-un salon de evenimente din Capitala a fost oprita, in noaptea de joi spre vineri, de polițiști.Polițiștii din Capitala au fost sesizați, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.00, ca dintr-un salon de evenimente se aude muzica…

- Politistii doljeni, impreuna cu jandarmi si luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale au descins, sambata seara, la un complex de agrement din comuna Predești, unde a avut loc un eveniment la care au participat peste 100 de persoane. Politistii spun ca au aplicat aproape 100 de amenzi pentru incalcarea…

- Petrecere la un restaurant din comuna Moșoaia! Patronul și beneficiarul evenimentului, amendați. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Poiana Lacului au actionat pe raza de competenta, impreuna cu jandarmi argeseni, ocazie cu care au depistat, la sediul unui operator economic de pe raza comunei…