Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au spart o petrecere cu 27 de persoane și au aplicat amenzi in valoare de 19.500 de lei. In cauza a fost deschis și un dosar penal. „In cursul serii, in jurul orei 22.20, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la tulburarea ordinii și liniștii publice,…

- În cursul serii, în jurul orei 22.20, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la tulburarea ordinii și liniștii publice, dintr-un imobil situat în cartierul Gheorgheni. Efectivele de polițiști și…

- In cursul serii de vineri, in jurul orei 22.20, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la tulburarea ordinii și liniștii publice, dintr-un apartament situat intr-un bloc din cartierul Gheorgheni. Efectivele de polițiști și jandarmi au intervenit la adresa indicata și au identificat…

- Polițiștii au întrerupt o petrecere dintr-un club din Capitala, la care participau 26 de persoane, iar organizatorului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul savârșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Inițial, polițiștii au fost sesizați ca o persoana…

- Politistii au descins duminica dimineata, in jurul orei 04.00, la un club din Capitala unde era in desfasurare o petrecere la care participau 26 de persoane. Oamenii legi au inchis evenimentului si au aplicat amenzi tuturor participantilor in valoare de 25.500 lei, iar pe numele organizatorului a fost…

- Astfel, polițiștii au procedat la sancționarea persoanele in cauza, pentru nerespectarea prevederilor art. 65 din Legea nr. 55/2020, aplicand amenzi in valoare de peste 80.000 de lei The post Petrecere incheiata cu amenzi foarte mari și sancțiuni pentru persoanele care nu au respectat masurile de protecție…

- Polițiștii Secției 4 Poliție Cluj-Napoca au fost sesizați duminica, 8 noiembrie, cu privire la faptul ca la un imobil de pe raza municipiului se asculta muzica la o intensitate înalta. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au identificat organizatorul evenimentului, in persoana administratorului societații, acesta fiind sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 15.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 55/2020 The post COVID-19: Petrecere incheiata cu amenzi…