Petrecere în satul Gheboaia, oprită de poliţiştii dâmbovițeni

Sâmbătă, 17 aprilie, o petrecere în satul Gheboaia, a fost oprită de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Dâmbovița care s-au sesizat din oficiu The post Petrecere în satul Gheboaia, oprită de poliţiştii dâmbovițeni first appeared on Partener TV… [citeste mai departe]