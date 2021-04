Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere organizata ilegal pe terasa unui local public din municipiul Roman, la care participau 50 de persoane, a fost oprita de politisti si jandarmi, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu. "Evenimentul organizat a fost oprit, iar administratorul localului,…

- Polițiști și jandarmi au descins, sambata dupa-amiaza, la Magnificus Plaza, sala de evenimente de mari dimensiuni de la ieșirea din Suceava spre Falticeni, unde au fost obținute date și informații ca are loc o nunta cu mulți invitați. La fața locului s-a constatat ca este vorba de un eveniment ...

- O nunta cu aproximativ 150 de invitati organizata la o sala de evenimente din Suceava a fost oprita de politisti si au fost aplicate amenzi in valoare de 14.000 de lei, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Potrivit acestuia, sambata seara, peste 200 de politisti…

- O petrecere organizata intr-un local din comuna Tarcau, la care participau 52 de persoane, a fost oprita, marti, de politisti, a informat miercuri purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu. Potrivit acesteia, la fata locului au mers politistii Serviciului de Actiuni Speciale si jandarmii Inspectoratului…

- Mai multe persoane, printre care printre care si cantarețul de manele Florin Salam, au fost surprinse la o petrecere ilegala intr-un restaurant din Capitala. Oamenii legii au aflat de eveniment chiar de la un participant, care a transmis totul live pe contul de Facebook.Și administratorului localului…

- O petrecere organizata ilegal intr-un club din municipiul resedinta a fost intrerupta, duminica, de politisti si jandarmi, a declarat luni, intr-un comunicat de presa remis Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru.

- Un eveniment privat la care participau aproximativ 200 de persoane a fost intrerupt de politistii clujeni, care au aplicat 50 de sanctiuni, in valoare de peste 100.000 de lei, informeaza Agerpres . Politistii clujeni au fost sesizati pe 24 ianuarie, in jurul orei 00,10, cu privire la faptul ca in incinta…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești s-au sesizat luni din oficiu cu privire la faptul ca, pe o rețea de socializare a fost postata o filmare in care se observa ca, la locuința unei persoane de pe raza comunei Scoarța, a fost organizata o petrecere cu participarea unui numar…