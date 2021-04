Descinderea polițiștilor a avut loc sambata, la ora 21:45, ora la care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru Capitala, era deja interzisa deplasarea persoanelor, in alte scopuri decat cele de necesitate. "Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 2 Poliție, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au constatat ca in interiorul unei societați comerciale cu profil alimentație publica se afla in desfașurare un eveniment privat. Au fost identificate și sancționate contravențional cu amenda in valoare totala de 25.000, 50 de persoane. De asemenea,…