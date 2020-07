Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a retinut duminica, la Frankfurt (sud-vest), 39 de persoane dupa ce o petrecere in aer liber a degenerat, in apropierea cladirii Operei din oras, transmit dpa si AFP.La petrecere participau in jur de 3.000 de persoane in piata Operei din Frankfurt, devenita o 'zona de petreceri'…

- ATAC terorist in centrul orasului Glasgow. Mai multe persoane au murit intr-un hotel Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Atac cu un cuțit in centrul orasului Glasgow. Trei persoane au fost injunghiate si au…

- "Se pare ca trei oameni au murit dupa ce au fost injunghiati in scara unui hotel" conform BBC. Un martor a declarat pentru postul Sky News ca a vazut oameni sangerand si politisti inarmati veniti la fata locului in jurul orei locale 13:15 (ora 15.15, ora Romaniei). Politia a confirmat ca a…

- O familie de vulpi s-a stabilit in zona centrala a municipiului Arad, iar in ultimele luni animalele sunt vazute adesea prin parcuri sau pe strazi printre oameni, care le fotografiaza si incearca sa le hraneasca, insa specialistii atrag atentia ca interactiunea dintre salbaticiuni si oameni poate…

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un autoturism a lovit un grup de oameni, in centrul orasului german Munchen, in ceea ce pare a fi un act deliberat, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza in zona Nordfriedhof din Munchen. Un autoturism…

- Ministrul Internelor, Marcel Vela, a declarat ca la o petrecere intr-un apartament pot participa 8 persoane.De asemenea, pentru evenimente care implica o slujba religioasa, nunta, botez sau inmormantare, numarul maxim al celor care pot participa este de 16.”Limita de 8 persoane se refera la spații inchise,…

- Dupa audierile care au avut loc in urma incidentului de marti, 5 mai, cand fortele de ordine au intervenit la un supermarket din Baia Mare dupa o bataie intre clanuri, Politia a decis ca sapte persoane sa fie retinute. Joi, 7 mai, acestea vor fi prezentate instantei cu propunere de arestare preventiva.Trupele…

- Sapte persoane au fost retinute in urma reglarii de conturi cu sabii si cutite dintre doua clanuri in fata unui supermarket din Baia Mare. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, in baza probatoriului administrat polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șapte persoane…