Petrecere cu 27 de persoane, într-un apartament din Cluj-Napoca! Polițiștii au dat amenzi record

În cursul serii, în jurul orei 22.20, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la tulburarea ordinii și liniștii publice, dintr-un imobil situat în cartierul Gheorgheni.

Efectivele de polițiști și jandarmi au intervenit la adresa indicata și au identificat in interior 27 de persoane, printre care și un tânar de 18 ani, din municipiul Cluj-Napoca, organizator al evenimentului privat. Toate persoanele au fost sancționate contravențional conform prevederilor Legii 55/2020 și 61/1991R,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

