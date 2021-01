Petrecere cu 200 de persoane la Cluj-Napoca; poliţiştii au dat amenzi de peste 100.000 de lei Un eveniment privat la care participau aproximativ 200 de persoane a fost intrerupt de politistii clujeni, care au aplicat zeci de sanctiuni, in valoare de peste 100.000 de lei.



"La data de 24 ianuarie, in jurul orei 00,10, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la faptul ca in incinta unui complex de pe raza municipiului se desfasoara o petrecere privata la care participa un numar mare de persoane. (...) In incinta complexului, politistii au identificat aproximativ 200 de persoane care participau la o petrecere, existand aparate de sonorizare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

