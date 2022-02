Stiri pe aceeasi tema

- Politistii prahoveni au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, 13 februarie, si au intrerupt o petrecere cu 200 de participanti, organizata la un resort din localitatea Targsoru Vechi, informeaza agenția News.ro . Petrecere romantica de Valentine’s Day de la Targșoru Vechi a fost „sparta”…

- Politistii au oprit o petrecere cu 150 de persoane care a fost organizata in localitatea clujeana Poieni. ”La data de 11 februarie, in jurul orei 21.00 politistii din cadrul Politiei orasului Huedin, in baza activitatiilor operative, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca intr-un spatiu administrativ…

Sambata 30 ianuarie, in jurul orei 03.00, polițiștii municipiului Cluj-Napoca, alaturi de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile au demarat verificari la un local din municipiu, unde se afla...

Polițiștii clujeni au efectuat o razie in noaptea de vineri spre sambata și au oprit o petrecere cu peste 100 de persoane in centrul municipiului Cluj-Napoca. In interiorul unui local situat in...

- Politistii din Timisoara au intocmit dosar penal pe numele unui tanar de 18 ani care a comis mai multe infractiuni intr-o singura noapte. El a fost retinut pentru furt calificat, furt in scop de folosinta si conducerea unui autovehicul fara permis de conducere, dupa ce a furat un telefon mobil si o…

- Un accident rutier mortal a avut loc, joi, in localitatea clujeana Sanmarghita, comuna clujeana Mica. O barbat de aproximativ 70 de ani a murit dupa impactul produs intre un autoturism și un camion. O alta persoana, o femeie de aproximativ 60 de ani, este ranita grav. Polițiștii au fost sesizați in…

- Un baiat in varsta de 14 ani a murit, vineri seara, spulberat de o mașina, pe Drumul Național 7, in localitatea Slobozia Moara, județul Dambovița, informeaza Agerpres . Din primele date ale polițiștilor dambovițeni, șoferul, in varsta de 24 de ani, in timp ce conducea mașina pe DN 7, in localitatea…