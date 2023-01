Stiri pe aceeasi tema

- COTAR, APTE2002 , APULUM cere in continuare o intervenție de urgența in sensul plafonarii prețului polițelor RCA, pentru a nu se crea aceeași situație ca in cazul falimentului City Insurance, spre care ne indreptam cu pași mari. Sectorul de autoritate din cadrul ASF care se pretinde supraveghetorul…

- Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) a platit petrecerea de final de an, la Clubul Diplomaților, unde invitatul special a fost chiar responsabilul din Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu domeniul asigurarilor, Cristian Roșu, susțin reprezentanții COTAR, intr-un comunicat…

- Cu un razboi la granița și cu o producție buna de cereale, țara noastra avea șansa sa redevina un mare producator de produse de morarit și panificație, dar și de ulei, insa lipsa de strategie și nefolosirea banilor europeni ne lasa in continuare dependenți de importuri de produse alimentare pe care…

- Transportatorii romani spun ca amanarea intrarii Romaniei in spațiul Schengen le afecteaza din plin afacerile pentru ca pierd timp si bani la cozile de la frontiere și ca acceptarea tarii noastre in spatiul de libera circulatie ar fi ajutat economia Romaniei. „In primul rand, e vorba de timpul de așteptare…

- Observam cu o continua dezamagire faptul ca acest sector de autoritate din cadrul ASF, care se pretinde supraveghetorul pieței de asigurari, in loc sa semnaleze faptul ca profiturile raportate de asiguratori au crescut cu 200% in ultimele 12 luni, ca urmare a majorarii tarifelor RCA și a neplații daunelor,…

- ”Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,48% din PIB, din care: 0,29% pentru sectorul privat si 0,19% pentru sectorul public. In Romania, in anul 2021, s-au cheltuit 5.616.600.000 lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. La sfarsitul anului 2021, 47.011 salariati isi desfasurau…

