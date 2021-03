Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii ieseni au intervenit la peste 80 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate au fost sesizate peste 20 infracțiuni. Politistii au acționat, la nivelul judetului Iasi, pentru prevenirea…

- Polițiștii din Bobicesti s-au sesizat, azi noapte, ca, pe raza comunei, la sediul unei societati comerciale, se desfașoara o petrecere privata cu participarea unui numar mare de persoane. La fața locului au fost identificate 18 persoane, participante la petrecere, fiind aplicate 18 sanctiuni contraventionale,…

- Polițiștii din Bistrița au pus capat unei petreceri de Sfantul Valentin la care au participat in jur de 100 de persoane, organizata sambata seara intr-un local din municipiu, iar patronul a fost amendat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres . „Politistii au…

- In cursul zilei de sambata, peste 200 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV-2. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții…

- Polițiștii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat tatal. Barbatul s-a ales și cu dosar penal pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, la data de 02 februarie 2021, polițiștii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos au fost…

- Peste 4.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 800.000 de lei, au fost aplicate in ultimele 24 de ore de autoritatile responsabile cu limitarea raspandirii noului coronavirus. Politia Romana reitereaza ca pentru a preveni infectarea cu virusul SARS-CoV-2, trebuie respectate masurile…

- Peste 600 de conducatori auto au fost testați, la sfarșitul saptamanii trecute, in cadrul unei ample acțiuni pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane care se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor. Au fost depistați 7 persoane care s-au urcat la volan dupa ce au consumat…

- Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au aplicat 49 de sanctiuni contraventionale si au reținut doua permise de conducere, in urma unei actiuni desfasurata pe raza localitatilor aflate in competenta. Au fost identificate 6 persoane banuite de furt. La data de 13 ianuarie 2021, polițiștii…