Petrece un Crăciun magic cu Diva Dupa mai bine de doua luni de filme festive, maratonul filmelor de Craciun se apropie de sfarșit pe masura ce sarbatorile sosesc. Dar nu vom ajunge la final obosiți, ci plini de bucurie, speranța, iubire și energie pentru ca timp de noua saptamani am vazut cele mai frumoase și sensibile povești, am cunoscut personaje memorabile, […] The post Petrece un Craciun magic cu Diva first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

