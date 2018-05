Stiri pe aceeasi tema

- Silvia Chifiriuc, soția lui Petre Roman, a facut dezvaluiri din intimitatea cuplului. Cantareața a marturisit faptul ca ea și Petre Roman se gandesc sa mai faca un copil, carre ar fi ai doilea, dupa Petrus, fiul lor in varsta de 9 ani.

- La mai bine de patru luni de cand și-a cunoscut fetița, Keo a acceptat invitația de a veni pe canapeaua emisiunii „La Maruța”, unde a facut marturisiri despre cum i s-a schimbat viața de cand a devenit tatic.(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Artistul a vorbit…

- La doar cateva zile de cand a confirmat faptul ca va deveni mama, Betty Salam a facut primele declarații despre sarcina și despre planurile de viitor. Cantareața nu a planuit sa aiba un copil acum, iși dorea peste cațiva ani, insa daca s-a intamplat, il primește ca pe un dar de la Dumnezeu. „Am puține…

- Cantareața de muzica populara nu va mai aparea in emisiunea pe care Iuliana Tudor o modereaza la Televiziunea Naționala. Ea a fost eliminata din juriu, iar cand a fost intrebata de motiv, a luat foc. Cantareața de muzica populara Laura Lavric a facut parte din juriul emisiunii ”Vedeta populara”. In…

- Anda Adam a facut dezvaluiri din culisele show-ului Exatlon. Cantareața a facut parte din echipa Faimoșilor in concursul respectiv, insa a parasit competiția. Diana Bulimar a fost ultima concurenta eliminata, iar acum Anda Adam a vorbit despre strategia „Faimoșilor”. Potrivit strategiei facute de aceștia,…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara. Este o persoana deschisa, cu suflet bun, a aratat-o in atatea momente, și are și o silueta de invidiat, in ciuda varstei. Acum, se ”plange” ca are cu doua kg in plus. Cantareața de muzica populara a explicat cu le va…

- Petre Roman (71 de ani) pe Silvia Chifiriuc (46 de ani) sunt cei mai fericiți parinți! In anul 2009, bruneta devenea soția fostului premier al Romaniei. Fructul dragostei lor este un baiețel, pe nume Petrus (9 ani). Silvia a devenit mama la o varsta mai inaintata, dar nu regreta niciun moment. Soția…

- Anda Adam a trecut prin momente cumplite la intoarcerea in țara, de la ”Exatlon”. Cantareața a ajuns in carje dupa o accidentare destul de serioasa suferita la unul din genunchi, și in cateva zile a ajuns pe masa de operație. Dar iata ca dupa zilele mohorate, soarele a rasarit și pe strada Andei Adam!…