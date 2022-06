Petre Roman spune cum a câștigat pariul cu agricultura La peste trei decenii de la schimbarea regimului comunist, Petre Roman, primul premier al țarii dupa 1989, spune ca el este singurul om politic din Romania care a facut un pariu cu agricultura și nu doar atat, l-a și caștigat și inca foarte repede. Dovada sunt rezultatele care s-au vazut imediat, dupa cum marturisește el. “Eu sunt singurul om politic care am facut pariu cu agricultura și l-am caștigat foarte tare, pentru ca in decurs de un an am obținut o producție cerealiera mai buna decat oricare din producțiile lui Ceaușescu, fara sa fac altceva decat sa subvenționez cu 400 milioane de dolari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

