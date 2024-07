Stiri pe aceeasi tema

- Tara noastra are un nou regulament privind gestionarea situațiilor de urgența generate de epidemii și a riscurilor asociate acestora. Documentul arata ca Ministerul Sanatații este autoritatea responsabila cu rol principal pentru managementul riscurilor generate de epidemii. Rolul secundar ii revine…

- Fostul premier Petre Roman s a prezentat vineri dimineata, 12 iulie 2024, la Parchetul General pentru a fi audiat in dosarul Mineriadei din iunie 1990, in care este acuzat de savarsirea de infractiuni contra umanitatii, noteaza Agerpres.In acest dosar sunt urmariti penal fostul presedinte Ion Iliescu,…

- Parchetul General a anuntat oficial, joi, punerea sub acuzare a fostului premier Petre Roman si a fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei din iunie 1990.De asemenea, au fost pusi sub acuzare fostul director al SRI Virgil Magureanu,…

- Fostul permier Petre Roman a ajuns joi dimineața la Parchetul General, pentru a i se aduce la cunoștința acuzațiile in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Petre Roman este acuzat de infracțiuni contra umanitații intr-un dosar in care mai sunt cercetați fostul președinte Ion Iliescu, Gelu Voican…

- Presedintele Klaus Iohannis a aprobat urmarirea penala a lui Petre Roman și Gelu-Voican Voiculescu in dosarul Mineriadei din 1990, pentru infracțiuni contra umanitații și a transmis ministrului justitiei solicitarile aprobate in acest sens. La inceputul lunii, presa a relatat faptul ca acest aviz va…