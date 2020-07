Stiri pe aceeasi tema

- Petre Roman are 73 de ani, dar puțini ii pot ghici varsta. Cum se menține in forma și care sunt trucurile fostului premier pentru a opri timpul in loc? Dieta, trucuri și programul pe care le ține cu strictețe. Cum se menține Petre Roman tanar? Se pare ca o femeie mai tanara chiar ajuta partea […] The…

- Regina Letizia a Spaniei este cu certitudine printre cele mai frumoase regine ale lumii. Regina este de o eleganța si o finețe cum rar ți-e dat sa vezi, și se pare ca seamana izbitor cu regina Rania a Iordaniei.

- La 50 de ani, Prima Doamna a Americii are un trup de invidiat. Este fost model și, se pare ca a reușit sa iși pastreze silueta din tinerețe. Pentru a arata atat de bine, Melania Trump are anumite trucuri, pe care le-a dezvaluit acum, intregii lumi. Soția președintelui nu se abate nicio zi de la dieta…

- Fostul premier francez Francois Fillon si sotia sa, Penelope, au fost gasiti vinovati - de deturnare de fonduri publice - luni, la Paris, in dosarul angajarilor fictive care a pus capat campaniei prezidentiale a candidatului dreptei in 2017, relateaza AFP. Fostul premier francez a fost condamnat…

- Fostul premier francez Francois Fillon si sotia sa, Penelope, au fost gasiti vinovati - de deturnare de fonduri publice - luni, la Paris, in dosarul angajarilor fictive care a pus capat campaniei prezidentiale a candidatului dreptei in 2017, relateaza AFP.

- Vlad Gherman nu se lasa chiar daca se afla in izolare. Actorul din ”Sacrificiul” ține la silueta sa și iși dorește sa arate bine atunci cand va putea reveni pe platourile de filmare. Penru asta, vedeta se antreneaza din greu acasa.

- Situației pandemiei in Romania nu este deloc una buna nici pe departe, insa vedetele de la noi fac tot posibilul astfel incat sa le fie bine. Daca unele dintre el iși gasesc activitați diverse pentru aceasta perioada, iata ca Dima Trofim, prezentatorul de la Star Matinal, se relaxeaza mai mult ca niciodata,…

- Partidele din NBA au fost suspendate din cauza pandemiei de COVID-19, insa baschetbalistii nu uita de antrenamente. LeBron James, vedeta clubului Los Angeles Lakers, se pregateste intens, fiind izolat in casa.