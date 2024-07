Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Puțin dupa ora 16.00, la capatul a 4 ore petrecute la intrarea in Parchetul General, medicul de pe o ambulanța solicitata de George Simion prin 112 a stabilit ca starea de sanatate ii permite liderului AUR sa intre in greva foamei. Liderul AUR, George Simion, a mers, vineri, la Parchetul General,…

- Liderul AUR, George Simion, a mers, vineri, la Parchetul General, pentru a da declarații legate de o posibila falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente a lui Silvestru Șoșoaca la Parlamentul European, deși nu a fost citat. „Miercuri, inainte de alegeri, procurorul de caz…

- Liderul AUR, George Simion, a mers, vineri, la Parchetul General, pentru a da declarații legate de o posibila falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente a lui Silvestru Șoșoaca la Parlamentul European, deși nu a fost citat. „Miercuri, inainte de alegeri, procurorul de caz…

- Trei dosare care vizeaza AUR, pe rolul aceleiași secții a Parchetului General in 24 de ore. Cu doar o zi inainte de finalul campaniei electorale, Parchetul General deschide un al doilea dosar care vizeaza membri ai partidului AUR și, indirect, pe George Simion. Mai mult, Secția de Urmarire Penala și…

- Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, s-a prezentat, luni dimineata, la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in dosarul Mineriadei din iunie 1990, in care este acuzat de savarsirea de infractiuni contra umanitatii. „Care Mineriada? Toti il sustineti pe Iliescu. Nu a existat…

- Petre Roman, Gelul Voican Voiculescu și Virgil Magureanu au fost citați pentru a se prezenta joi dimineața la sediul Parchetului General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au fost pusi din nou sub acuzare in dosarul Mineriadei din iunie 1990. De asemenea, sunt asteptati la Parchetul General general…

- Fostul premier Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu si fostul director SRI Virgil Magureanu au fost citati, joi dimineata, la sediul Parchetului General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au fost pusi din nou sub acuzare in dosarul Mineriadei. Citește și: Droguri sub forma de ursuleți, confiscate…

- General polonez: NATO ar trebui sa intervina impotriva rachetelor indreptate spre Polonia și Romania.Generalul polonez Waldemar Skrzypczak a facut apel la NATO sa ia masuri ferme impotriva rachetelor care vizeaza Polonia și Romania. Polish General Waldemar Skrzypczak,NATO should warn Putin that it will…