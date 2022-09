Stiri pe aceeasi tema

- Petre Marin (49 de ani) a jucat timp de șase sezoane in Ghencea și considera ca adevarata echipa a Stelei este cea patronata de Gigi Becali, care evolueaza in Liga 1. Acesta și-a amintit la „Prietenii lui Ovidiu” despre perioada petrecuta la Ghencea, dar și despre meciul de coșmar cu Middlesbrough,…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic de la Federația Romana de Fotbal, și-a aratat susținerea pentru selecționerul Edi Iordanescu inaintea mecurilor din Liga Națiunilor. Pentru naționala Romaniei urmeaza meciurile cu Finlanda (23 septembrie, deplasare) și Bosnia (26 septembrie, acasa), in ultimele doua…

- Naționala Romaniei va disputa in luna septembrie ultimele doua partide din grupa de UEFA Nations League: vineri, 23 septembrie, ora 21:45, stadionul Olimpic (Helsinki): Finlanda – Romania; luni, 26 septembrie, ora 21:45, stadion Giulești (București): Romania – Bosnia și Herțegovina.Incepand de maine,…

- Laszlo Balint a jucat in cariera și la maghiarii de la Diosgyori, unde a trait o perioada destul de ciudata. Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, fostul antrenor al celor de la CSU Craiova a povestit episodul in care a fost implicat și actualul agent de jucatori, Bogdan Apostu, fost atacant. Emisiunea…

- Laszlo Balint a dezvaluit la „Prietenii lui Ovidiu” care este suma pe care a primit-o dupa ce-a fost demis de la Universitatea Craiova și a raspuns criticilor pe care le-a primit in ultimele doua luni petrecute in Banie Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata de la ora 20:00. Poate fi urmarita…

- Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a anuntat ca selectionerul naționalei Romaniei, Edward Iordanescu, va ramane la echipa nationala indiferent de rezultatele inregistrate in Liga Natiunilor. “Edi nu trebuie sa transmita dezamagirea asta catre jucatori. Asta e talentul lui, de a remonta. Nu e…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat pe site-ul oficial ca prima reprezentativa a Romaniei va disputa doua meciuri amicale in noiembrie, luna in care va debuta Campionatul Mondial din Qatar (21 noiembrie – 18 decembrie 2022). Astfel, Romania va da piept cu Slovenia in 17 noiembrie, pe „Cluj Arena“,…

- Comisia UEFA de Control, Etica si Disciplina a transmis, joi, decizia in cazul deschis ca urmare a incidentelor de la partidele echipei nationale din luna iunie, informeaza frf.ro. Astfel, pentru incidentele de la cele patru partide disputate in Liga Natiunilor, UEFA a decis sa amendeze Federatia Romana…