- Judecatorul CCR, Petre Lazaroiu, a declarat, vineri, ca a fost chemat de unul dintre consilierii presedintelui Klaus Iohannis, Simina Tanasescu, care i-ar fi comunicat ca sefului statului i se cere imperios de catre o asociatie emiterea unui decret de revocare a sa din functie.La Romania TV,…

- Prim-adjunctul sefului SRI, Florian Coldea, a confirmat la audierile de joi declaratiilor fostului ofiter Daniel Dragomir potrivit carora fostul director al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, a fost interceptat pe baza unui mandat de siguranta nationala.

